Firari hükümlüyü trafik cezası yakalattı

İzmir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kullandığı sahte ehliyetin Antalya'daki gerçek sahibine giden trafik cezalarından yola çıkılarak yakalandı.

İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminalinde görev yapan polis ekiplerini arayan Antalya'nın Kumluca ilçesinde görevli trafik polisi, İzmir'de bir turizm firmasında çalışan kişinin Kumluca'da E.Ç'ye ait sürücü belgesini kullandığını, bu kişiye haksız trafik cezaları geldiğini bildirerek, sahte ehliyeti kullanan şüphelinin otogardaki bir çay ocağında olduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen otogar polisi, trafik polisinin anlık ileti bildirimi ile gönderdiği eşkal fotoğraflarından şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin kimliğini istediği şüpheli, E.Ç adına düzenlenmiş, kimlik, sürücü belgesi, SRC belgesi, sigorta kartı ve mesleki yeterlilik belgelerini gösterdi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis ekipleri herhangi bir suç kaydına rastlamazken, yapılan detaylı incelemede belgeler ile üzerindeki fotoğrafların uyumsuzluğunu fark etti.

Bunun üzerine belgelerin gerçek sahibi E.Ç'ye telefonla ulaşan ekipler, şüphelinin sahte kimlik kullandığını belirledi.

Işıkkent Polis Merkezi Amirliğine getirilerek ifadesi alınan ve üzerinden başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlikler de çıkan şüphelinin Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde parmak izi alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin 10 ayrı suçtan kaydı bulunan ve İzmir'de cinayet suçundan 5 yıl, Düzce'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay, Antalya'da ise evrakta sahtecilik suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cihan Y. olduğu tespit edildi.

Üst aramasında, 8 bin lira, 51 avro ile E.Ç'ye ait vesikalık fotoğraflar da çıkan Cihan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.