  • 16 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.915
    EURO 4.827
  • BIST 117343
    ALTIN 166.17
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün kurucu kadrosundaki firari yakalandı

FETÖ'nün kurucu kadrosundaki firari yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadroda yer aldığı iddia edilen şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün kurucu kadrosundaki firari yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, firari durumda bulunan Mehmet K.'yi Eskişehir'de yakaladı. 

Şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi.

Mehmet K.'nin örgütün kuruluş aşamasında bizzat görev aldığı, kurucu kadrosunda yer aldığı örgütün içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER