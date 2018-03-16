FETÖ'nün kurucu kadrosundaki firari yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, firari durumda bulunan Mehmet K.'yi Eskişehir'de yakaladı.

Şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi.

Mehmet K.'nin örgütün kuruluş aşamasında bizzat görev aldığı, kurucu kadrosunda yer aldığı örgütün içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA