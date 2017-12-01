FETÖ'nün gaybubet evinde 'altın nesil' listesi çıktı

FETÖ'nün "yargı yapılanması"na yönelik soruşturmada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Diyarbakır hakimi tutuklu sanık Mesut Orta hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talep edilen iddianame kabul edildi.

Sanık Mesut Orta'nın 2008-2009 yıllarında Adalet Bakanlığının adli ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla hakimlerin yabancı dil eğitimi projesiyle yurt dışına eğitime gönderildiği kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Ü.K, FETÖ'nün Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ciddi şekilde yapılandığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Mesut Orta'nın 2011 yılında daire başkanı olarak atanmasından sonra, herkes kendisinin cemaat tarafından atandığını, yeni bir oluşum gerçekleştireceğini ve cemaatle ilgisi olmayan kişileri tespit edip göndereceğini konuşuyordu. Akabinde de göreve başladıktan sonra 15-20 kişi dairedeki görevinden gönderildi. Yine parça parça bir kısım personelin dairedeki işlerine son verildi. Paralel yapı, 17-25 Aralık sürecinden önce bilgi işlem dairesinde tam manasıyla hakimiyet kurmuştu."

MİT'in UYAP'a girmesini engelledi

İddianamede ifadesine yer verilen ve FETÖ'den yargılanan eski müsteşar Birol Erdem de UYAP entegrasyonu emniyet birimleriyle sağlanmışken, Mesut Orta'nın daire başkanlığı döneminde bunun MİT ile yapılmasının sürüncemede bırakıldığını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Mesut Orta'nın Diyarbakır'da 21 Haziran'da polis ekiplerince örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına yönelik, "gaybubet" adı verilen örgütün gizli evine düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatılan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Mesut Orta'nın polis ekiplerini görünce kaçarak bir koltuğun arkasına saklandığı ve elinde bulunan tablette bir şeyler silmeye çalıştığı fark edilmiş, evde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel kitap ve elektronik eşyaya el konulmuştur. İncelemede sanığın dizüstü bilgisayarında olay tarihinde Erzincan'da görevli savcı ile karşılıklı gönderilen e-postada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hükümet ve AK Parti'ye yönelik hakaretler içeren yazışmaların tespit edildiği ve FETÖ elebaşına ait çok sayıda kitap ve CD'nin bulunduğu, ayrıca el konulan tablette FETÖ/PDY tarafından örgüt üyesi olarak yetiştirilen ve 'altın nesil' olarak tabir edilen ve yetiştirme özelliklerini anlatan yazı bulunduğu anlaşılmıştır."

Kaynak: AA