Fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Esengül Sönmez'i kandırıp altın ve parasını aldıktan sonra kayıplara karışan 2'si kadın 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen, akraba oldukları öğrenilen 3 zanlı, polisin takibiyle Erzincan'da yakalanarak Kars'a götürüldü.

Zanlıların, farklı illerde evlerine gittikleri kişileri "Evinizde büyü var" diyerek ya da fal bakma bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını alıp kaçtıkları öne sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kars Adliyesine gönderildi.

Zanlılardan ele geçirilen altınlar, Esengül ve eşi Erkan Sönmez'e teslim edildi.

"'Biz şeyhin evinden geliyoruz"

Esengül Sönmez, komşularıyla sohbet ederken tanımadığı bir kadının evine geldiğini belirterek, "Dolandırıcılar, 'Biz şeyhin evinden geliyoruz, biz adak adamışız, yedi kapıda şeker topluyoruz.' dedi. Ben de şeker kabını verdim" dedi.

Dolandırıcıların şekeri aldıktan sonra sıkıntısı olup olmadığını sorduğunu söyleyen Sönmez, büyü olduğu bahanesiyle kendisini evden çıkaran kişilerin altınlar ile parasını alarak kaçtığını anlattı.

"Çalınan altınlarımın bulunacağından ümidim yoktu, bulunduğu için çok mutluyum, polise çok teşekkür ediyorum. Dolandırıcılardan şikayetçiyim. Hiç kimse falcı ve büyücülere güvenip evine almasın, dilenciye bile güvenmesin."

Kaynak: AA