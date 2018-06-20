Fadıl Şenyaşar'ın PKK paçavrasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililer esnaf ziyareti yaparken silahlı saldırıya uğradı. 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Fadıl Şenyaşar gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Fadıl Şenyaşar gözaltına alınmıştı.

Şenyaşar, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürdüğü ve 5 kişiyi de silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

PKK paçavrasıyla poz verdi

Olayın terör örgütüyle bağlantısı da derinlemesine araştırılırken, zanlı Fadıl Şenyaşar'ın bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Şenyaşar elinde terör örgütü PKK paçavrası ile işte böyle poz veriyor.

Diğer 3 kişi için çalışmalar sürüyor

Diğer 3 kişiyi öldüren ve olayla bağlantısı olan şahısların bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber