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Eylem hazırlığındaki 4 terörist Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Eylem hazırlığındaki 4 terörist Kocaelide yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik istihbari çalışmalar kapsamında L.A, M.D, F.A. ve C.A'nın aldıkları talimat doğrultusunda ağustos ayında İl Emniyet Müdürlüğünün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yaptığını belirledi.

Keşif bilgisiyle çektikleri fotoğrafları terör örgütüne verdikleri, Kuzey Irak bölgesiyle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, zanlıları Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmalar çok yönlü devam ediyor. AA

Etiketler: Kocaeli, pkk/kck, Terörle Mücadele
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