Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Tatilcilerden bazıları Kuşadası Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bulunan koy ile Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi sahillerinde yüzmeyi, bazıları da eğlenceli vakit geçirmek için su parklarını tercih etti.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, bayramın ilk gününden itibaren otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini, özellikle seçimlerden sonra kentte çok yoğun bir sezon yaşayacaklarını belirtti.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Didim de ise vatandaşlar güneşin tadını Altınkum Sahili'nde çıkardı. Yerli ve yabancı turistler günübirlik tekne turlarıyla gezintiye çıktı, koylarda yüzdü.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, bayram dolayısıyla sezonun hızlı başladığını söyledi.

Cengiz, şu an otellerde yer kalmadığına belirterek, aynı doluluğun bayram sonrasında da sürmesini beklediklerini açıkladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise yerli ve yabancı turist yoğunluğunun sevindirici olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ilçeye yoğun bir yolcu akışından dolayı birçok firmanın ek sefer düzenlediği öğrenildi.

Kaynak:AA

