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'Dünya Kur'an Okuyor' projesi ile ihtiyaç sahiplerine Kur'an dağıtılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Sivil İnisiyatifi tarafından uygulanan proje kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'lar, Ramazan ayında Afrika'ya götürülecek.

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Dünya Kuran Okuyor projesi ile ihtiyaç sahiplerine Kuran dağıtılacak

Dünya Kur'an Okuyor projesi kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'lar, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 

Hayrat İnsani Yardım Karadeniz Bölge Temsilcisi Fahrettin Köroğlu, projeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Kampanyanın aralıksız devam ettiğini vurgulayan Köroğlu, şunları söyledi: 

"İstiyoruz ki Kur'an'ın nuru her yere dağılsın, onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde eline alamamış Müslümanlar bulunmakta. Afrika'da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde, elinde Kur'an-ı Kerim olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sureleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimize, ihtiyacı olan kişilere 61 bin Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'yı ulaştırmak için yollara düştük."

Trabzon genelinde toplanan Kur'an-ı Kerim'leri Afrika'ya gönderecek olan heyet, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarından oluşacak. Toplanan Kur'an-ı Kerim'ler Trabzon adına dağıtılacak. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Trabzon, kur'an-ı kerim, afrika
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