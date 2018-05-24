'Dünya Kur'an Okuyor' projesi ile ihtiyaç sahiplerine Kur'an dağıtılacak

Dünya Kur'an Okuyor projesi kapsamında toplanan Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'lar, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Hayrat İnsani Yardım Karadeniz Bölge Temsilcisi Fahrettin Köroğlu, projeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kampanyanın aralıksız devam ettiğini vurgulayan Köroğlu, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki Kur'an'ın nuru her yere dağılsın, onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde eline alamamış Müslümanlar bulunmakta. Afrika'da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde, elinde Kur'an-ı Kerim olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sureleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimize, ihtiyacı olan kişilere 61 bin Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba'yı ulaştırmak için yollara düştük."

Trabzon genelinde toplanan Kur'an-ı Kerim'leri Afrika'ya gönderecek olan heyet, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarından oluşacak. Toplanan Kur'an-ı Kerim'ler Trabzon adına dağıtılacak.

Kaynak: AA