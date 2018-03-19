  • 19 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.936
    EURO 4.829
  • BIST 117175.22
    ALTIN 165.69
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünya birincisi hafızlar, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Dünya birincisi hafızlar, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dünya birincisi hafızlar şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünya birincisi hafızlar, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim okumada dünya birinciliği bulunan hafızlar Mehmet Bilir ve Suriyeli Muhammed Cemal, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehitleri minnet ve şükranla hatırladıklarını söyledi.

"Vermiş olduğumuz mücadele artarak devam edecek"

Çanakkale Zaferi'nin önemine işaret eden Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün olduğu gibi bugün de sahip olduğumuz bu değerleri koruma ve geliştirme adına karşımıza çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan coğrafyasını aynı şuur ve sorumluluk bilinci içinde dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkelerinden birisi yapma konusunda vermiş olduğumuz mücadele her geçen gün artarak devam edecektir."

Özel program için Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çalışanlarını tebrik eden Yaman, "Vatandaşlarımızı, dünya hafızlık birincilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle buluşturduk. Şehitlerimize dua ettik" dedi.

Program, şehitler için yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: kuran, hafızlar, çanakkale zaferi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER