Dünya birincisi hafızlar, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim okumada dünya birinciliği bulunan hafızlar Mehmet Bilir ve Suriyeli Muhammed Cemal, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehitleri minnet ve şükranla hatırladıklarını söyledi.

"Vermiş olduğumuz mücadele artarak devam edecek"

Çanakkale Zaferi'nin önemine işaret eden Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün olduğu gibi bugün de sahip olduğumuz bu değerleri koruma ve geliştirme adına karşımıza çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan coğrafyasını aynı şuur ve sorumluluk bilinci içinde dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkelerinden birisi yapma konusunda vermiş olduğumuz mücadele her geçen gün artarak devam edecektir."

Özel program için Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çalışanlarını tebrik eden Yaman, "Vatandaşlarımızı, dünya hafızlık birincilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle buluşturduk. Şehitlerimize dua ettik" dedi.

Program, şehitler için yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA