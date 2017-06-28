  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı yükseliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkacak.

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Doğu Anadoluda hava sıcaklığı yükseliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzeydoğusu ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Ardahan'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 21 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum ve Kars'ta 30, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörüldü.

Etiketler: doğu anadolu, hava sıcaklığı
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