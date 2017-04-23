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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakırda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Asubay Çavuş Mustafa Gökçeli operasyonunda, Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı.

2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait uzun namlulu silah, RPG-7 roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 4 şarjör, 120 fişek ve el telsizi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Ortaya çıkarılan 12 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Bölgedeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada terörist iş birlikçisi yakalandı.

Teröristlerce araziye tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan 3 tüp, 30 kilogram amonyum nitrat yerinde imha edildi. 

Etiketler: Diyarbakır, Terörle Mücadele, terörist, PKK
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