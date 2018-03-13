DEAÅž'Ä±n AVM'ye saldÄ±rÄ± giriÅŸimi iddianamesi hazÄ±rlandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nun, BayrampaÅŸa'da 28 Ekim 2017'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na bombalÄ± araÃ§ ve motosiklet bÄ±rakarak uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan 2'si kadÄ±n 4 DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8'i tutuklu 14 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma tamamlandÄ±.

HazÄ±rlanan 95 sayfalÄ±k iddianamede, Esenyurt ve ArnavutkoÌˆy'deki ikametgahlarda esÌ§ zamanlÄ± olarak yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin, toplam 27 mutfak tuÌˆpuÌˆnuÌˆn acÌ§Ä±k oldugÌ†u ve birtakÄ±m elektronik devre elemanlarÄ± bulunduÄŸu bilgisini emniyete bildirmesine Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Esenyurt'taki adreste sÌ§uÌˆphelilerden MuÌˆcahit Åžahin'in, ArnavutkoÌˆy'deki adreste ise Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiÄŸi belirtilen iddianamede, bu iki ÅŸÃ¼pheli ile birlikte yapÄ±lan cÌ§alÄ±sÌ§malar neticesinde ÅŸÃ¼pheliler Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un 28 Ekim 2017'de BayrampasÌ§a'daki Forum Ä°stanbul'un otoparkÄ±nda yakalanarak goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

"AVM iÃ§inde 1 gÃ¼n Ã¶nce bomba yerleÅŸtirmiÅŸler"

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmadan bir gÃ¼n Ã¶nce 27 Ekim 2017'de patlayÄ±cÄ±larÄ± bir fÄ±rÄ±nÄ±n iÃ§inde alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine nasÄ±l soktuklarÄ± yer aldÄ±.

Ä°ddianamede, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri sÌ§uÌˆpheliler A.K. ile E.B.'nin beyanlarÄ±, tuÌˆm dosya kapsamÄ± ve kamera goÌˆruÌˆntuÌˆleri dikkate alÄ±ndÄ±gÌ†Ä±nda, bir aile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ veren sÌ§uÌˆphelilerin daha Ã¶nce satÄ±n aldÄ±klarÄ±, iÃ§ine patlayÄ±cÄ± madde yerleÅŸtirdikleri ve koliledikleri fÄ±rÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme bahanesiyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine geldikleri, kolinin X-ray cihazÄ±na sÄ±gÌ†mamasÄ±nÄ± da fÄ±rsat bilerek cihazÄ±n yanÄ±ndan merkeze soktuklarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin eylemleri

Ä°ddianamede, 28 Ekim 2017'de Forum IÌ‡stanbul'a bomba yuÌˆkluÌˆ motosiklet ve aracÌ§la gelen, olay tarihinde de polisin yaptÄ±gÌ†Ä± operasyonla yakalanan sÌ§uÌˆpheliler Can Yenil, Hatice Yurdakul, Sezgen Pekdemir ve MuÌˆcahit SÌ§ahin'in, gerek TuÌˆrkiye'de gerekse IÌ‡stanbul'da Cumhuriyet BayramÄ±'ndan bir guÌˆn oÌˆnce cÌ§ok buÌˆyuÌˆk bir bombalama eylemine kalkÄ±sÌ§tÄ±klarÄ± anlatÄ±ldÄ±.

ÅžuÌˆphelilerden Can Yenil'in bomba yapÄ±mÄ± konusunda Afganistan'da egÌ†itim aldÄ±gÌ†Ä± anlatÄ±lan iddianamede, imal edilen bomba ve patlayÄ±cÄ± maddelerin sÌ§uÌˆphelilerden Can Yenil ve MÃ¼cahit Åžahin tarafÄ±ndan patlayÄ±p patlamadÄ±gÌ†Ä±nÄ±n test edildi.

"Ä°kamette bir dÃ¼zenekle yangÄ±n Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar"

Ä°ddianamede, olaydan bir guÌˆn oÌˆnce ÅŸÃ¼phelilerin terk ettiÄŸi Esenyurt ve ArnavutkÃ¶y'deki her iki ikamette kurulan duÌˆzenek yardÄ±mÄ±yla yangÄ±n cÌ§Ä±kartÄ±ldÄ±gÌ†Ä± belirtilerek, ''Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±n cÌ§Ä±kartÄ±lan evlerde rastladÄ±klarÄ± cÌ§ok sayÄ±da tuÌˆp ve kablo parcÌ§alarÄ±ndan sÌ§uÌˆphelenerek, olayÄ± emniyete ihbar etmeleri sonrasÄ± basÌ§latÄ±lan operasyonel faaliyet sonrasÄ± sÌ§uÌˆpheliler takibe alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Gerek ifadelerde gerekse elde edilen delillerle yangÄ±nÄ±n nasÄ±l Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kimyasal birtakÄ±m delillere ulasÌ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

"109 el yapÄ±mÄ± bomba"

Olay guÌˆnuÌˆ 28 Ekim 2017'de tuÌˆm sÌ§uÌˆphelilerin gerek aracÌ§ gerek motosiklet gerekse sÄ±rt cÌ§antalarÄ±ndaki bombalarla alÄ±sÌ§verisÌ§ merkezine geldikleri, emniyet guÌˆcÌ§lerinin sÌ§uÌˆphelilerin bulundugÌ†u yeri tespit etmesi uÌˆzere operasyonun basÌ§ladÄ±gÌ†Ä± hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, sÌ§uÌˆphelilerin bomba yuÌˆkluÌˆ aracÌ§lara dogÌ†ru polisi goÌˆruÌˆp kacÌ§malarÄ± uÌˆzerine, polisin tuÌˆm sÌ§uÌˆphelileri eylemi gercÌ§eklesÌ§tiremeden yakaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ddianamede, sÌ§ahÄ±slarÄ±n aracÌ§larÄ±nda ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezindeki emanet dolaplarÄ±nda yapÄ±lan aramalarda toplam 109 el yapÄ±mÄ± bomba, 2 silah ile 7 bÄ±cÌ§agÌ†Ä±n ele gecÌ§irildigÌ†i vurgulandÄ±.

BombayÄ± topraÄŸa gÃ¶mmÃ¼ÅŸler

ÅžÃ¼pheli Can Yenil'den edilen dijital materyallerde, oÌˆrguÌˆtle bagÌ†lantÄ±lÄ± cÌ§ok sayÄ±da klasoÌˆr dosya goÌˆruÌˆntuÌˆlerinin oldugÌ†u belirtildi. Elde edilen bir video icÌ§erigÌ†inde, kazÄ± yapÄ±lan alanda patlayÄ±cÄ± madde oldugÌ†u degÌ†erlendirilen duÌˆzenegÌ†in yerlesÌ§tirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"Emniyet", "IKEA", "Turyol''

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin ikametlerinde ele geÃ§irilen kÄ±smen yanmÄ±ÅŸ ve Ä±slanmÄ±ÅŸ deftere ve gÃ¶rsellerine de yer verildi.

Defterde, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine ilisÌ§kin birtakÄ±m krokiler, ayrÄ±ca emniyetin isminin gecÌ§tigÌ†i bir krokinin tespit edildiÄŸi, olaydan oÌˆnce yapÄ±lan kesÌ§ifler, ayrÄ±ca "IKEA", "Stok", "Turyol'' ibarelerinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ddianamede, eylem sÄ±rasÄ±nda yakalanan 4 ÅŸÃ¼phelinin ''Anayasa'yÄ± ihlal'' suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el degÌ†isÌ§tirme'', ''ruhsatsÄ±z atesÌ§li silahlarla mermileri satÄ±n alma veya tasÌ§Ä±ma veya bulundurma'', ''kasten yangÄ±n Ã§Ä±karmak suretiyle genel guÌˆvenligÌ†in kasten tehlikeye sokulmasÄ±'' ve "yakÄ±cÄ± ve patlayÄ±cÄ± madde kullanarak mala zarar verme" suÃ§larÄ±ndan 19 yÄ±ldan 50'ÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n onayladÄ±ÄŸÄ± iddianame, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi.

Kaynak: AA

