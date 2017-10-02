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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtılacak

Cumhurbaşkanlığı, Aşure Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtılacak

Cumhurbaşkanlığı, Aşure Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yapacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın öğle namazına müteakip Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

Aşure dağıtımı, Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hacı Bayram Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, İzmir Konak Meydan Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Sultan Selim Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu, Edirne Selimiye Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Erzincan Kırklar Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşleri Başkanı Mahmut Kazan, Diyarbakır Ulu Cami'de Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sivas Ulu Cami'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder, Rize Sahil Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş, Antalya Muratpaşa Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı Susmaz ve Van'da Norşin Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından yapılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığının bizzat tarifini gönderdiği aşureler, valiliklerce o tarife göre hazırlanacak.

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure günü, Aşure
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