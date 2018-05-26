  • 26 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.707
    EURO 5.5
  • BIST 103200.08
    ALTIN 196.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum programının ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.

Burada iftarı bekleyenlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği Erdoğan, Yenikapı'daki programına geçmek üzere buradan ayrıldı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER