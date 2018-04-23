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Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

“Ülken İçin Uç” projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar, dev Türk bayrağı motifi ve Atatürk silüeti oluşturdu.

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Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

Çocukların da gönüllü olduğu “Ülken İçin Uç” projesinde oluşturulan koreografiler havadan görüntülendi.

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone pilotları, 2 yıl önce bir araya gelerek “Ülken İçin Uç” projesini başlattı. Proje kapsamında ilk olarak Türkiye’nin doğal güzellikleri konu alınarak farklı şehirlerden havadan görüntüler çekildi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip camiler drone ile çekilerek tanıtıldı. Projenin üçüncü ayağında konu Türkiye’nin köprüleri oldu. Dördüncü proje de Türkiye'nin şehit ve gazilerine ithafen yapıldı.

Çocukların oluşturduğu Türk bayrağı motifi havadan görüntülendi. Gün batımında Türk bayrağının arkasında duran güneşin görüntüsü ise izleyenleri mest etti. Görüntülerde ayrıca okul bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk silüeti oluşturan çocuklar, şehit cenazeleri ve Türk bayrağının dalgalanması yer aldı.

Drone ile çekilen görüntüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayınlandı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Ülken İçin Uç Projesi, türk bayrağı, silüet, atatürk
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