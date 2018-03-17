'Çiftlik Bank' soruşturmasında yeni detaylar

Sakarya'da Çiftlik Bank şirketi hakkında soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesine neden olan Taraklı Kaymakamı Cihat Koç'un 24 Kasım 2017'de ilçede açılışı yapılan şirkette "usulsüz faaliyet" yapıldığı yönündeki dilekçesinin detayları ortaya çıktı.

Koç'un 24 Kasım 2017'de Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dilekçesinde, haberlerde adı geçen çiftlik sahiplerinin ilçe sınırları içerisinde Göynük yolu üzeri Yeniköy arkasında mavi yumurta üretmek üzere kümes satın aldığını, 4 Kasım 2017'de yapılan açılışa kendilerinin de davet edildiğini belirtti.

"Bir takım şüpheler oluşturuyor"

İlçede açılış olduğu gerekçesiyle kendilerinin de programa katıldığını aktaran Koç, açılış esnasında şirket CEO'su olduğunu söyleyen Mehmet Aydın'ın, açılışa gelen yaklaşık 2 bin kişiye ve canlı yayın yoluyla yüz binlerce kişiye yaptığı konuşmanın, mevcut ortamın muhtevasının birtakım şüpheler oluşturduğunu kaydetti.

Dilekçesinde, açılan tesisin etlik piliç üretimi açısından kapasitesinin 100 bin olduğunu ancak yumurta üretimi için bu kapasitenin 50 bin dolayında kaldığı halde günlük 80 bin yumurta üretileceğinin vadedildiğini aktaran Koç, "Ellerinde 5 bin mavi yumurta yumurtlayan tavuk olduğu söylendiği halde 5 milyon üretim hedeflendiği ifade edilmiştir. Böyle bir hedefte, vatandaşın para kazanma güdüsünün istismar edildiği açıktır. Zira böyle bir hedefin gerçekleştirilmesi on yıllar alacak bir projenin sonucudur. İnternet ortamında yaptığımız kısa bir araştırmadan sonra işin sıradan bir üretim ve yatırım işi olmadığı nettir" ifadelerini kullandı.

"Üretim bazında faaliyeti yok"

Kaymakam Koç, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Bir çeşit üyelik sistemiyle dahil olunan Çiftlik Bank adlı oyuna para yatırılarak çeşitli hayvanlar satın alındığı, inek, keçi, arı vs. hayvan portföyü olduğu, hayvanı aldıktan sonra yemin vs. de alınıp bakımlarının yapılıp, ürünlerinin satıldığı, kendi ifadeleriyle 300 bin üzerinde üyelerinin olduğu bir oyun üzerinden yüksek karlılık vaadiyle vatandaşların birikimleri oyuna kanalize edilmektedir. Yine Taraklı'da açılan tesisin dışarıdan görülebilecek yerlerinin tadilattan geçirildiği ancak içerisinde herhangi bir çalışma yapılmadığı da tarafımızdan gözlenmiştir. Yine söz konusu açılışta kendi amblemleriyle dağıttıkları sucuk, kaşar vb. ürünlerin başka küçük firmalara ürettirilerek sadece etiket yapıştırdıkları, şirketin üretim bazında bir faaliyetinin henüz olmadığı görülmüştür."

"Saadet zinciri"

Dilekçe, şöyle devam ediyor:

"Şirket yapısına bakıldığında faaliyetin Fame Game Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına yürütüldüğü, bu şirketin Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2 Blok 4/21 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan şirket olduğu ancak anılan 200 milyon lira ödenmiş şirketin yüzde 100 hisse sahibinin 100 bin dolar sermayeli KKTC menşeili 'Fame Game Sowtware Limited Şirketi' olduğu görülmüştür. Yukarıda anılan sebepleriyle bir çeşit saadet zinciri olduğu konusunda şüphe uyandıran şirket hakkında vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasını rica ederim."

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA