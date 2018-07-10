Çavuşoğlu: AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın birleşmesiyle gücümüz arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede yeniden dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesi vesilesiyle bakanlık mensupları tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ve Dışişleri Bakanlığı'nın birleşmesiyle sorumluluk ve gücün arttığını vurgulayarak "Gücümüzü birleştirerek AB sürecinde tüm zorluklara rağmen mesafe katetmeyi düşünüyoruz" dedi.

"İki bakanlığın birleşmesiyle hem sorumluluğumuz hem de gücümüz arttı"

Yeni hükümet sisteminde tekrar dışişleri bakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çavuşoğlu, "Son 4 yıldır dışişleri bakanı olarak ülkemize, milletimize hizmet etmeye çalıştık ve Türk bayrağını dünyanın her yerinde daha güçlü bir şekilde dalgalandırmak için sizlerle beraber çalıştık" dedi.

Çavuşoğlu, siyasi hayatında gerek Türkiye'de gerekse Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) değişik görevlerde bulunduğunu söyleyerek, bakanlık döneminde önce Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda görev alma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Her iki bakanlıkta da görev yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, "Gerçekten Türkiye'nin en iyi kadrolarının ve en çalışkan insanlarının bulunduğu iki bakanlıkta görev yapmak herkese nasip olmaz" şeklinde konuştu.

"İki bakanlığın birleşmesiyle sorumluluğumuz arttı"

Dışişleri Bakanlığı'ndaki personelin sadece Türkiye'de değil, dünyadan herkesin saygısını ve takdirini kazandıklarını belirten Çavuşoğlu, Bakanlık personeline teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yeni sistemde birleştiğine dikkati çekerek, bu birleşmeden ötürü kendini şanslı hissettiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "İki Bakanlığın birleşmesiyle sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı" dedi.

AB Bakanlığı'nda görev yapanların Dışişleri Bakanlığı çatısı altında kendilerine güç vereceğini belirten Çavuşoğlu, "Gücümüzü birleştirerek AB sürecinde tüm zorluklara rağmen mesafe katetmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde fırsatların yanı sıra zorlukların da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunlar karşısında birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, yeni dönemde bakanlıktan beklentilerin fazla olduğunu söyleyerek, bunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Daha fazla gayret sarf edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla kenetleneceğiz. Birlik beraberlik içinde ülkemizi dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

"Tüm bakanlıklarımız el ele çalışacak"

Çavuşoğlu, yarın başlayacak NATO zirvesine de hazır olduklarını ve dünyanın her yerini kucaklayan girişimci ve insani dış politikayı tüm bakanlık çalışanları olarak sürdüreceklerini söyledi.

Kendilerinden beklentinin sadece dış politikayla ilgili olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız yeni yapılanmayla beraber iç içe, el ele, kol kola çalışacaktır" diye konuştu.

Kendilerinden beklentinin sadece var olan politikaların üzerine yeni politikalar üretmek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, bir taraftan bakanlığı güçlendirirken, diğer yandan da yeni hizmet binasının ihalesini yapıp temelini atacaklarını anlattı.

Politika üretmede önde gelen iki bakanlık

Bakan Çavuşoğlu, Diplomasi Akademisi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'yle de tüm dünyadaki ülkelerden genç diplomatların yanı sıra tecrübeli diplomatların eğitimini de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni politikalar üretme konusunda da beklentiler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, çünkü AB Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar politika üretmede önde gelen iki bakanlık olduğunu hatırlattı.

Bakanlık çalışanlarına seslenen Çavuşoğlu, "Sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber çalıştığım için kendimi her zaman şanslı sayıyorum. Sizlerle beraber ülkemize, milletimize çok daha güzel hizmetlere yapacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm çalışmalarınız için her birinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Çavuşoğlu daha sonra, bakanlığın bahçesindeki "Bahçemiz Kafe"de verilen kokteyle katılarak, bakanlık çalışanlarının tebriklerini kabul etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA