Çanakkale'de konteyner kent kurulumuna başlandı

Depremden en fazla etkilenen ilçeye bağlı Yukarıköy'de evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılayı tarafından bölgeye tırlarla konteyner getirildi.

AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, yoğun yağış altında konteyner kent kurmak için çalışmalarına başladı.

Yetkililer, vatandaşların sorunlarını dinliyor

Misafirhanelerde kalmak istemeyen bazı vatandaşlar ise daha önce kendileri için hazırlanan çadırlarda ısınarak vakit geçiriyor.

Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çadırda yanan sobanın çevresinde toplanarak bir yandan ısınırken bir yandan da yardım dernekleri tarafından kendilerine ikram edilen yemekleri yiyor.

Bu arada Çanakkale ve ilçelerinden Yukarıköy'e gelen belediye ve kamu yetkilileri, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

"Deprem oldu ama canımıza bir şey olmadı"

Kucağında çocuğuyla sobanın başında ısınan Ramize Kor, depremin ardından çocuğuyla evinin dışına çıktığını belirterek, "Çok şükür bizim evimize bir şey olmadı ama kayınvalidemin evi hasar gördü. Şu an için biz de çadırlarda kalıyoruz. Burada çoluk çocuk soba başında ısınıp, çay içiyoruz." dedi.

Fatma Kor ise deprem sırasında eşiyle birlikte pencereden kaçtıklarını ifade ederek, "Allah'a çok şükür yaralanmadık. Deprem oldu ama canımıza bir şey olmadı." diye konuştu. AA