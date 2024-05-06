Açık 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 06:34

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul boğazı girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

 

ETİKETLER
İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:31
İnekten kuş gribi kaptı
07:18
Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı
07:15
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
07:16
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de sessiz protesto yaptı
07:06
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli
06:58
Japonya'dan, kırılgan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 160 milyar yen katkı
18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat
18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat
FOTO FOKUS
Mersin'de dolu etkili oldu: Tarım arazileri zarar gördü
Mersin'de dolu etkili oldu: Tarım arazileri zarar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ