İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."
Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. pic.twitter.com/MTsInr6SF4— KEGM (@kiyiemniyet) May 6, 2024