İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."