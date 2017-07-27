Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'da Sait F'nin (72) kullandığı 35 GD 9552 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa karayolu Seyirtepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rüveyda Derya'ya (52) çarptı.
Derya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Sait F. ise gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.
Bursa'da Sait F'nin (72) kullandığı 35 GD 9552 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa karayolu Seyirtepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rüveyda Derya'ya (52) çarptı.
Derya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Sait F. ise gözaltına alındı.