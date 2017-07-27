  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

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Bursada trafik kazası: 1 ölü

Bursa'da Sait F'nin (72) kullandığı 35 GD 9552 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa karayolu Seyirtepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rüveyda Derya'ya (52) çarptı.

Derya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Sait F. ise gözaltına alındı.

Etiketler: Bursa'da trafik kazası
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