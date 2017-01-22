Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2017

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA
8°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL
7°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı bulutlu
İZMİR
11°C Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA
17°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA
3°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU
5°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu