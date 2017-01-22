Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2017

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA

8°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL

7°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı bulutlu

İZMİR

11°C Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA

17°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA

3°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU

5°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu