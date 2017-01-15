Bugün hava nasıl olacak? (15.01.2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batısı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun az bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, diğer yerlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİLECİK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'de yer yer karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde ve bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
BURDUR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
MERSİN °C, 14°C
İlk saatlerde çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Eskişehir çevreleri öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARAMAN °C, 5°C
Çok bulutlu,
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu,
SİVAS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısı ve zamanla Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BARTIN °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ve akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı az bulutlu ve sisli
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güneyi ile Diyarbakır çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu