Bugün hava nasıl olacak? 12 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, K. Maraş, Hatay, Osmaniye, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BİLECİK, 2
Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere kar yağışlı
BURSA, 4
Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE, 4
Çok bulutlu
İSTANBUL, 4
Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 3
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 10
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA, 2
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK, 5
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Akşehir çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren K. Maraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA, 18
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 18
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 7
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Akşehir çevreleri kar yağışlı
MERSİN, 17
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 3
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 2
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ, 2
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 3
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN, 4
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU, 2
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere kar yağışlı
KARABÜK, 5
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK, 4
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN, 2
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BAYBURT, -4
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
SAMSUN, 5
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON, 5
Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, zamanla Van, Hakkari, Şırnak, Kars ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 7
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM, -4
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
HAKKARİ, 0
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
IĞDIR, -2
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Ş. Urfa çevreleri ile zamanla Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt ile akşam saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 13
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
BATMAN, 5
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli
DİYARBAKIR, 5
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli
GAZİANTEP, 11
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu