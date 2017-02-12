Bugün hava nasıl olacak? 12 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, K. Maraş, Hatay, Osmaniye, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BİLECİK, 2

Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere kar yağışlı

BURSA, 4



Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE, 4

Çok bulutlu

İSTANBUL, 4



Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 3

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 10



Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA, 2

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK, 5

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Akşehir çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren K. Maraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA, 18

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 18

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 7

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Akşehir çevreleri kar yağışlı

MERSİN, 17

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 3



Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 2

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ, 2

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 3

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN, 4

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU, 2

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere kar yağışlı

KARABÜK, 5

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK, 4

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN, 2

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BAYBURT, -4

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

SAMSUN, 5

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON, 5

Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, zamanla Van, Hakkari, Şırnak, Kars ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 7

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM, -4

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ, 0

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

IĞDIR, -2

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Ş. Urfa çevreleri ile zamanla Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt ile akşam saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 13

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATMAN, 5

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli

DİYARBAKIR, 5

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli

GAZİANTEP, 11

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu