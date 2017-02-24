Bozdağ, Gülen'in iadesini görüşmek için ABD'ye gidebilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'nin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions'a bir mektup gönderdiğinin hatırlatılarak, "Mektubunuzun içeriğinde temelde ne vardı ve nasıl bir karar çıkacağını düşünüyorsunuz bu süreçte?" sorusu üzerine, ABD'nin yeni Adalet Bakanı'na görevinde tebrik ve başarı ileten bir mektup gönderdiğini söyledi.

Bozdağ, "Türkiye ve ABD ilişkileri, iki ülke bakanlıkları arasında en önemli gündem olan FETÖ lideri terörist Gülen'in iadesi konusuna Türkiye'nin verdiği önemi, bunun Türkiye-ABD ilişkileri bakımından arz ettiği hassasiyeti ve bunun iadesinin Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu etkileyeceğine dair kanaatimi ifade eden bir mektup gönderdim." diye konuştu.

Yeni yönetimin bu konuda olumlu adımlar atacağına yönelik bir izlenimi olup olmadığı sorulan Bozdağ, yapılan açıklamalara bakıldığında bir farklılık bulunduğunu dile getirdi.

"Gerekirse yeniden bu konuyu görüşmek üzere ABD'ye gidebilirim"

Olumlu anlamda bir değerlendirme gördüklerini anlatan Bozdağ, yeni Adalet Bakanı göreve geldikten sonra gönderdiği mektubun yanı sıra telefonla görüşme talebinin de bulunduğunu bildirdi. Bozdağ, "Gerekirse bizzat yeniden bu konuyu Sayın Bakan ile görüşmek üzere ABD'ye gidebilirim. Sayın Bakan'ı da Türkiye'ye davet edeceğim. Türkiye'de de bunu konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin daha önce gönderilen belgelerin ABD Adalet Bakanlığında bulunduğu bilgisini verdi.

Bunların yargı makamlarına gönderilmesini daha önce bizzat istediklerini ifade eden Bozdağ, "O günden bugüne dosya hala gitmedi." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen için Kanada'da çiftlik satın almışlar

Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in üçüncü bir ülkeye gidip gitmemesi yönündeki soruya karşılık, örgütün bazı yerlerde çiftlikler satın aldığına dair ciddi istihbaratlar olduğunu bildirdi. Özellikle Kanada'da büyük bir çiftlik alındığına yönelik istihbarat bulunduğunu belirten Bozdağ, bu bilginin ABD adli makamlarına da gönderildiğini ifade etti.

Kanada ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı için bu ülkenin biraz daha tercih edildiğini dile getiren Bozdağ, örgütün Mısır'ın yanı sıra Güney Afrika, Brezilya gibi bölgelerde de arayışlarının olduğunu vurguladı.

"Kararsızların fazla yüksek olduğunu düşünmüyorum"

Anayasa değişikliğini içeren halk oylamasına ilişkin tahmini de sorulan Bozdağ, bir oran veremeyeceğini, hiçbir seçim ve referandumda oran vermediğini dile getirdi.

Baksan Bozdağ, halkın kafasının çok net olduğunu belirterek, "Kararsızların fazla yüksek olduğunu düşünmüyorum. Seçim süreci başladığında vatandaşın bir kararı var. Karar vermeyen az bir grup var, onlar da süreç içinde kararını oluşturuyor. Kararsız kalanlar, 'evet' oyunu yüzde 56'nın altına düşürecek bir oran değil, 'hayır' oylarını da yüzde 50'nin üzerine çıkaracak bir oran hiç değil." şeklinde konuştu.

"Bu millet Halaçoğlu'ndan çok daha akıllı"

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, "Hükümet halk oylamasına bir hafta kala 'çatışma ve savaş var' diyerek sandığı iptal edebilir." iddiasının hatırlatılması üzerine Bakan Bozdağ, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

Halaçoğlu'nun bir propaganda yaptığını, bunun da propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bunu Halaçoğlu söylüyor, yarın başkaları da başka şeyler söyleyecektir. Bilerek bu tür operasyonları daha çok yapacaklar. Operasyonlarla süreci olumsuz etkileyeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu millet Halaçoğlu'ndan çok daha akıllı."

Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi

"(HDP Eş Genel Başkanı) Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hemen referandum öncesine denk geldi. Bu durumda 'Acaba AK Parti milliyetçi oyları yükseltmek için mi böyle bir hamle yaptı?' sorusu akıllara geliyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" denilmesi üzerine Bozdağ, milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili karar alındığında referandum konusunun gündemde olmadığını hatırlattı. AA