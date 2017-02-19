Bombalı saldırılarda kullanılacak 2 araç bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 330 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, teröristlerce yağmalanmış bir aracın bomba yüklü halde olduğu ve sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birlik köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan bir kişi yakalandı, PKK'lı teröristlerce bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen bir minibüs ve bir pikap ile beş ayrı yerde plastik variller içinde 330 kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu araçlar, Patlayıcı Madde İmha Uzmanları ekibin incelemesinin ardından, Lice İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.