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Buradasınız : » » Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Bolu Dağında yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Bölgede dün akşam başlayan sağanak, yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı kent merkezinde aralıklarla devam ediyor

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle zaman zaman hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Bolu kent merkezinde yağış aralıklarla devam ediyor. 

Etiketler: bolu dağı tüneli, anadolu otoyolu
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