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Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi

Hatay Dörtyol’da geçen hafta denizde boğulma tehlikesi geçiren polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi

Hatay Dörtyol'da geçen hafta serinlemek için denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 48 yaşındaki Murat Say, kurtarıldıktan sonra ambulansa Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Adana'da özel bir hastaneye sevk edilen Say, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Say'ın mesai arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik istenmesinin ardından Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Say, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Say'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, hatay, Dörtyol, boğulma
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