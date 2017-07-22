Bodrum'da hayat normale döndü

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat normale döndü.

Tatilciler, Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken bazıları da caddelerde alışveriş yaptı.

Karikatür görünümünde kendi portrelerini yaptıran yerli ve yabancı turistlerin, günlük tatillerine neşeli bir şekilde devam ettikleri görüldü. Kumbahçe Mahallesi'nde ise bir çift, sokak düğünüyle dünya evine girdi. Davetliler düğünde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Tatil için geldiği Bodrum'un Kale Caddesi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden spor yorumcusu Erman Toroğlu, depremin olduğu anda kendisinin de Bodrum'da olduğunu söyledi.

Depremin doğal bir olay olduğunu ve her yerde yaşanabileceğini ifade eden Toroğlu, "İnsanlar 'Ben gideyim' diyor. Gidersin, trafik kazasında ölürsün. İstanköy'de de deprem oldu burada da. İstanköy'de bugün iskeleye yanaşamıyorsun ama Bodrum'da limana gemiler yanaşıyor. Demek ki burada bazı şeyler zamanında iyi yapılmış." dedi.

Toroğlu, birçok kez İstanköy'e gittiğini, onların binalarında çatlak olduğunu, Bodrum'daki binalarda ise bir hasar olmadığını vurguladı.

Olayın çok fazla abartıldığını savunan Toroğlu, "Benim de canım kıymetli ama ben buradayım. Bodrum'da hayata devam ediyorum. Her şey çok güzel. Niye buradan gideyim ki? İstanbul'a ya da Ankara'ya gitsem deprem olmayacağının garantisi mi var?" diye konuştu.

20 yıldır Bodrum'da esnaflık yapan Umut Demirdere ise depremle insanların paniklediğini, bazılarının da gitmesine rağmen şu anda Bodrum'da hayatın normale döndüğünü dile getirdi.

Kale Caddesi esnaflarından Hacı Kayabakan da depremde can kaybı yaşanmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bodrum caddelerinde yoğunluğun devam ettiğini vurgulayan Kayabakan, insanların Bodrum'u terk ettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu, tatilcilerin mutlu bir şekilde tatillerini sürdürdüğünü dile getirdi.