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Beyaz Cennet Pamukkale

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuzuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Doğanın mucizesi beyaz travertenleriyle Pamukkale, turistlerin ilgi odağı. Pamukkale'nin çevresinde binlerce yıllık uygarlık kalıntıları ve 2 bin 800 yıllık havuzlarıyla Hierapolis Antik Kenti yer alıyor. Havuzların suyu yaz kış 36 derece sıcaklıkta.

Hierapolis Kenti'ndeki antik havuzlar, içindeki sütun ve mermer parçalarıyla, yüzenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Turistler, 692 yılında meydana gelen depremde yıkılan bir sütunun altından dalıp çıkabiliyor. 

Antik havuzun suyu, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıklarına iyi geliyor. Suyu içildiği zaman da mide ve bağırsak rahatsızlıklarına şifa oluyor.

Bir "şifa kenti" konumundaki Pamukkale, 6'sı beş yıldızlı olmak üzere 10 otelde 6 bin 500 nitelikli yatakla hizmet veriyor. Yarı yıl tatiline doğru tesislerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. 

Kızıl sularıyla ünlü Karahayıt bölgesinde su sıcaklığı 60 dereceyi buluyor. 

Buraya gelen turistler hem tatil yapıyor, hem şifa buluyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Pamukkale
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