Başkentray hizmete açılıyor

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katılımıyla Kayaş Tren İstasyonu Karşısı, Kırıkkale Karayolu yanındaki alanda düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek

Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

Ankarakart kullanılabilecek

Toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, bugün hizmete girecek banliyö tren hattı Başkentray'da da geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan-Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen Başkentray'da, Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 lira, tam için de 2,5 lira olacak.

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları otobüs, metro ve Ankaray'ın yanı sıra özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart'ın, Başkentray sisteminde de geçerli olmasıyla başkentte tek kartla ulaşım için bir adım daha atılmış olacak.

Ankarakart uygulamasına altyapı çalışmaları devam eden mavi özel halk otobüslerinin de katılmasıyla başkentte tek kartla toplu ulaşım imkanı sunulacak.

Vatandaşlar, Başkentray istasyonlarına kurulan Ankarakart dolum matiklerinden de kartlarını doldurabilecek.

Kaynak: AA