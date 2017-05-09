Basın Kartı Komisyonu, ilk kez basın kartı ve sürekli basın kartı alacak medya mensuplarının başvurularına ait 941 dosyayı Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde görüşerek, karara bağlamak üzere bir araya geldi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 40 yılı aşkın süredir gazeteciliğe emek verdiğini, kendisini aile içinde hissettiğini ifade etti.

Türkiye'de basın kartı sahibi gazeteci sayısı 14 bine ulaştı

Mehmet Akarca, 2000'li yıllarda Türkiye'deki yerleşik uluslararası basın mensubunun 30 kişiden, Nisan 2017 itibarıyla 351'e ulaştığı bilgisini verdi.

Basın kartı sahibi Türk gazeteci sayısının da 14 bin olduğunu belirten Akarca, bin 630 gazeteciye vize kolaylığı sağlamak için hizmet pasaportu verildiğini ifade etti.

Basın Kartı Komisyonu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Akarca'nın BYEGM Genel Müdürlüğüne gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun tarafsızlığına işaret etti.

Konuşmaların ardından, bu yılın ilk toplantısında dosyaları görüşmeye başlayan komisyon, 941 başvuruyu Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde görüşerek, karara bağlayacak.

Basın Kartı başvurusunda bulunan basın mensupları sonuçları, açıklanmasının ardından BYEGM'nin resmi web sitesinden öğrenebilecek.