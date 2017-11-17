  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Bank Asya'nın iflasına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Bank Asya'nın iflasına karar verildi.

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Bank Asyanın iflasına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Bank Asya'nın iflasına karar verildi.

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu Bank Asya'nın iflasına ilişkin dava İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme, dün yapıldığı öğrenilen duruşmada, iflas başvurusu yapan TMSF yetkililerinin talebini kabul ederek, İflas Kanunu'na göre bu bankanın iflasına karar verdi. Mahkemece, iflas tasfiye işleminin TMSF tarafından yapılması da hükme bağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: iflas, fetö, Bank Asya
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