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Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması

Örgütün İl Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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Balıkesirde FETÖ/PDY soruşturması

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İl Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli biri 1. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 24 polis memuru 24 Şubat'ta gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: balıkesir, fetö, tutuklama
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