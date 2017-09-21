Bafra'da çeltik hasat şenliği yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2. Çeltik Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, Örencik Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, Samsun'un iki önemli ovası ile Türkiye'nin önemli besin kaynaklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Samsun'da önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anlatan Kaymak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da bu yönde çalışmalara destek verdiğini ifade etti.

Samsun'u bulunduğu konumdan daha ileri seviyeye getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kaymak, "Ovalardan daha çok ürün elde edilebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ürünlerin sadece tarladan pazara gönderilmesi değil, katma değerinin artırılarak sunulması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Kaymak, Tunceli'den geldiğini, insanların sahip oldukları en kutsal şeyin güvenlik olduğuna değinerek, "Allah huzurlu, güvenli şekilde yaşamayı nasip etsin. Ülkemize dışarıdan oluşan tehditler var ama Türk milleti bir ve beraber olduğu sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da çeltiğin yetiştirilmesi zor ürünlerden biri olduğuna işaret ederek, Bafra'nın sadece çeltikte değil, diğer kışlık ve yazlık sebze ile meyve türlerinde de çok başarılı bir trend çizdiğini belirtti.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Ziraat odası başkanımızın ve yönetiminin çok değerli katkıları var. Bafralı çiftçimizin bilincinin her gün biraz daha gelişip daha akıllı, daha bilimsel, daha teknik ve fenni ziraat yapma konusundaki bilincinin katkısı var. Biz de buna katkı vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada geleceği inşa edeceğiz. Çocuklarımıza güzel bir geleceği bu topraklarda, bu coğrafyada vereceğiz. Bizden sonra çocuklarımıza daha zirai, fenni, daha gelişmiş, verimliliği yüksek bir üretimi yapmak üzere inşallah bu nöbeti bırakacağız."

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de Bafra Ovası'nın 700 bin dekar alanı kapladığını, ovada çeltik, karpuz, kavun, ıspanak, marul ve yazlık sebzelerin yetiştirildiğini anlattı.

Ovanın kırsalında fındık, tütün, mısır üretildiğini, hayvancılık da yapıldığını aktaran Tosuner, Bafra Ovası'nın Samsun bölgesinin çeltik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan bir ova olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Programa, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dursun ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.