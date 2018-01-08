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Buradasınız : » » BAE Büyükelçiliği'nin sokağına "Fahreddin Paşa" ismi verildi

BAE Büyükelçiliği'nin sokağına "Fahreddin Paşa" ismi verildi

Birleşik Arap Emirliklerinin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa'nın ismi verildi. Caddenin adı ise "Medine Müdafii Caddesi" olarak değiştirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı skandal paylaşıma tepki olarak önemli bir karar aldı.

Çöl kaplanı lakabıyla Medine'yi İngilizlere karşı savunan Fahreddin Paşa'nın ismi ve imza attığı savunma  Ankara'da Birleşik Arap Emirliklerinin Ankara Büyükelçiliği'nin olduğu cadde ve sokakta artık hep hatırlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine ilişkin alınan kararı duyurdu.

Mustafa Tuna, "Belediye Meclisimizde, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre, BAE Büyükelçiliği önündeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine Müdafii', 613'üncü Sokağın ismini de 'Fahrettin Paşa' olarak değiştirdik. Bundan sonra elçiliğin adresi 'Medine Müdafii Caddesi Fahrettin Paşa Sokak' olarak yazışmalarda yer alacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından büyükelçilik binasının bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelasının yarın asılacağı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanının skandal paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylamıştı.

Arapça tweetde Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Birleşik arap emirlikleri, bae büyükelçiliği
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