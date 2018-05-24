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ASELSAN'ın füze atıcı sistemi, Ukrayna'daki testleri başarıyla geçti

ASELSAN'ın füze atıcı sistemi, Ukrayna'daki testlerde 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu.

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ASELSANın füze atıcı sistemi, Ukraynadaki testleri başarıyla geçti

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın LUCH firması tarafından üretilen Skif füzesinin ASELSAN tarafından geliştirilen atıcı sisteme entegrasyon çalışmaları, Ukrayna’daki iki başarılı füze atışıyla tamamlandı.

ASELSAN, 6 ayda sistemin geliştirilmesi, prototip üretimi ve atışlı testlerini gerçekleştirmiş oldu.

LUCH ve Ukrayna hükümetinin temsilcisi olarak SPETSTECHNOEXPORT firmalarının iş birliğiyle yapılan test çalışmasında, füzeler 5 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabetli atıldı.

Sistem ABD, İngiltere, Ukrayna ve Rus menşeli farklı füzeleri atmak üzere geliştirildi ve test edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Skif füzesi, füze, ASELSAN
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