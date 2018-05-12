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Ardahan'da midibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan Çıldır'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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Ardahanda midibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlileri tarafından çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi. Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: midibüs, kaza, Ardahan
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