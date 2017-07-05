  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Antalya'da iki aile hekimi darbedildi

Antalya'da görev yaptıkları aile sağlığı merkezinde hasta ve yakınlarınca darbedilen iki aile hekimi polise şikayette bulundu.

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Antalyada iki aile hekimi darbedildi

Antalya'da görev yaptıkları aile sağlığı merkezinde hasta ve yakınlarınca darbedilen iki aile hekimi polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor A.R, muayene olmadan çeşitli tetkikler istediği öne sürülen hastayla tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 şüpheli, A.R. ile tarafları ayırmaya çalışan doktor İ.M.C'yi darbedip kaçtı.

Darp raporu alan iki doktor, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba,  sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Şiddet terörü dursun. Uygun görmediğimiz raporları vermek, antibiyotikleri yazmak zorunda değiliz. Vatandaşlarımızın artık bunu anlamasını istiyoruz." dedi. 

Etiketler: antalya, aile sağlığı merkezi, aile hekimi, Doktor
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