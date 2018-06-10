Ankara'ya yapılacak olan Millet Bahçesi Başkent'in çehresini değiştirecek

Şehirlere yeni bir soluk: Millet Bahçeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran 2018 tarihinde TRT Haber’de katıldığı Cumhurbaşkanı Özel Programı’nda Millet Bahçeleri ile ilgili müjdeyi vermesiyle birlikte, hızlı bir süreç işlemeye başladı.

Millet Bahçeleri projesi birçok ilde hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri projesinin birçok ilde hayata geçirileceğini TRT Haber’de; “Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Konya’da mesela yeni stad yaptığımız için Eski Konya Stadı’nın yerini, aynı şekilde Eskişehir, eski stadın olduğu yere bir Millet Bahçesi kuracağız. Aynı şekilde İstanbul. İnşallah Atatürk Havalimanı’nın olduğu yere Millet Bahçesi yapacağız. Aynı şekilde Ankara’da eski statların yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları dönüştüreceğiz.” cümleleriyle açıklamıştı.

Ankara’ya daha farklı bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Haziran Pazar günü partisinin Ankara mitinginde; “Ankara’ya, diğer şehirlerimizden daha farklı bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Millet Bahçemizin; Bir ucu, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak. Eski hipodrum alanını, AKM’yi, yeni yapılacak stadı, Arena Kapalı Spor Salonunu, gençlik parkını içine alıp, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası’nı, Adliye Binası’nın bulunduğu alanı da kuşatarak, Melike Hatun Camiine ve oradan Ulus’taki heykele kadar uzanacak. İşte böyle dev bir alanda Millet Bahçesini oluşturuyoruz.” diyerek büyün bir Millet bahçesi projesinin müjdesini verdi.

Şehrin çehresini değiştirecek büyüklükte

Ankara için planlanan Millet Bahçesi; 1.700.000 m2 alana sahip dev bir şehir parkı olarak projelendirilmiş durumda. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünden Konya Yolu’nu sınır alarak başlayacak olan park, doğuda Sıhhiye Meydanı'na, kuzeyde ise Ulus Heykel Meydanı’na kadar uzanacak.

Bir çok merkezi içerisine alacak

1.700.000 m2 alan içerisine inşa edilecek olan park; içerisine hipodrom ve AKM alanını, 19 Mayıs Stadyumu ve Arena kapalı spor salonu arazisini, gençlik parkını ve devamında CSO binasının ve şimdiki Adliye binasının bulunduğu alanı, Birinci ve İkinci Meclis binalarını, Ankara Palas binasını da alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre; bu alan içindeki kullanılacak olan tesisler kalacak, gereksiz olanlar ortadan kaldırılacak.

Alanın 750 dönümlük kısmı müzeler bölgesi oluyor

Millet Bahçesi içerisinde olan 750 dönümlük alan ise adeta yeşil ile iç içe geçmiş bir tarih sergisine ev sahipliği yapacak. Park içerisinde Cumhuriyet dönemi, Osmanlı ve Selçuklu dönemi, Roma dönemi, Mezopotamya dönemi müzeleri olmak üzere 4 farklı müze projesine yer verilecek.

Ankara trafiği rahatlayacak

Proje kapsamında atılacak adımlardan biri de, Ankara’nın işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi’nin yer altına alınması. Birinci ada ile ikinci ada, proje kapsamında yeşil tepelerle birleşitirilecek. Caddenin yer altına alınarak, mevcut güzergahın projeye dahil edilmesi Ankara trafiğinde büyük ölçüde rahatlama sağlamış olacak.

İkinci ada: Yeşilin ve sporun buluşma noktası

Spor bölgesi olarak projelendirilen ikinci ada kapsamındaki Arena Kapalı Spor Salonu yerinde muhafaza edilirken, 19 Mayıs Stadyumu ise yerinde yıkılarak yenilenecek. Ayrıca bu bölgede Ankaralı’ların yeşil içerisinde; futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi bir çok sportif faailyetleri gerçekleştirebilecekleri tesisler inşa edilecek.

İkinci ada ile Gençlik Parkı’nı ayıran ve kenarlarında yaşlı çınarların bulunduğu yol muhafaza edilecek.

Üçüncü ada: Yeşil bir koru ve doğal bir gölet

Üçüncü ada planında ise yeşil bir koru ve doğal bir gölet yapılacak. Opera binasına kadar uzanacak olan üçüncü ada burada Atatürk Bulvarı’nun üzerinde oluşturulacak meydanla ve yeni yapılan Hergelen Camii ile buluşacak.

Dördüncü ada: Ticaret merkezi

Kuzeyde yer alacak olan dördüncü adada Cumhuriyet döneminin tarihi mimarisi ön plana çıkacak. Ada ticari bir bölge olarak planlanmış durumda. Bu bölge bir meydan ile ikinci adaya, spor bölgesine bağlanmış olacak.

Millet Bahçesi’nde kültür sanat

Doğuda yer alacak beşinci adada, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasına ilave olarak yeni kültür sanat fonksiyonları da eklenerek park içerisinde kültür sanat bölgesi oluşturulacak.

Sıhhiye meydanına kadar uzanan park, Ankara’nın yaya trafiğinin merkezi kızılay ile buluşmuş olacak.

Ankara’nın en önemli merkezlerine komşu

Ulus’tan Kızılay’a, Yüksek Hızlı Tren ve eski tren garlarından Hipodrom Caddesi’ne, Mia bölgesine , Yeni Adalet Sarayı’na kadar Ankara için çok önemli merkezlere komşu olacak olan park; bütün bu merkezler arasında yeşillerle donatılmış bir yaya güzergahı ve bisiklet yolu da sağlayarak, Ankara’lılara şehir içerisinde araçsız ulaşım imkanı sunmuş olacak.

Yaya yolu, bisiklet yolu, tramvay hattı

Parkın içerisinde toplamda 5.000 metrelik yaya ve bisiklet yolu ve de parkın etrafını dolaşan 4 km uzunluğunda bir tramvay hattı da olacak.

3000 ağaç dikilecek

Proje süresince mevcut ağaçlardan hiçbiri zarar görmeyecek. Proje alanı içerisinde bulunan ağaçlar korunacak, bu ağaçlara ilave olarak 3000 ağaç daha dikilecek.

Üstü kapatılan sular açığa çıkıyor

Park alanının güney kısmı Ankara çaylarının toplanma havzası olduğu için üzeri kapatılmış olan bu sular açığa çıkarılarak ıslah edilecek. Çeşitli kanallar, dereler ve göller ile parkın toplam 163.000 m2 su ögesine sahip olması sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar uzanacak

Park’ın yeşilliğinin içerisinde yer alacak olan yaya ve bisiklet yolları, yeşil köprülerle Konya Yolu’nun ve Hipodrom Caddesi üzerinden geçerek Ankapark’ın doğu ucuna ulaşacak ve bu yeşil yollar ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar ulaşım sağlanabilecek.

Millet Behçeleri ile şehirlerin çehresi ve havası değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak TRT Haber’de açıkladığı Millet Bahçeleri ile Türkiye’de şehirciliğe yeni bir imaj kazandırılması hedefleniyor. Marka şehirler oluşturma hedefine hizmet edecek olan Millet Bahçeleri aynı zamanda, şehir sakinleri için dinlenti, kültür sanat ve spor merkezleri olma özelliğini taşıyacak.

Yeşilin her türlü tonuna ev sahipliği yapacak olan Millet Bahçeleri sayesinde şehirlerin havası değişecek, oksijen salınımı artacak.

Aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için de cazibe merkezi olması hedeflenen Millet Bahçeleri ticari olarak da ülke ekonomisine katkı sunacak.

Şehirlere kazandırılan en büyük projelerden

Millet Bahçeleri; İstanbul'da hayata geçirilecek olan ve çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'nden sonra, şehirlerin mizacını değiştirmeye yönelik ortaya konulan, şehirlerin çehresini değiştirmeye yönelik en büyük ve önemli projelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: TRT Haber