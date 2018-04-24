Afrin şehidi Burak Tatar’ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Erzurumlu UMKE görevlisi Burak Tatar, gönüllü gittiği Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

AK Parti Çat Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Çat Soğukğınar İlköğretim Okulu'na kazandırılan kütüphaneye Afrin şehidi Burak Tatar’ın ismi verildi.

İlçe Başkanı Bünyamin Yıldız, oluşturdukları kütüphanelerin bir nevi sosyal sınıf olduğunu söyledi.

Kütüphanelerde spor ve okuma köşeleri de yapıldığını aktaran Yıldız, amaçlarının bölge çocuklarının daha çok kitapla tanışmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Çat Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesine Afrin Şehidimiz Burak Tatar’ın ismini verdik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını, uyuşturucu gibi alışkanlıklar edinmelerini önlemek amacıyla bu tür çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu değerli yardımlarla, bol kitap okuyan nesiller yetişecek. Gençlerimiz ne kadar çok kitapla haşır neşir olursa, o kadar sağlıklı bir nesil yetişecektir. Şehit Burak Tatar Kütüphanesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA