Adnan Oktar grubuna operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan ve bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi olan M.A.Ü. de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltında tutulan M.A.Ü.'nün yönetim kurulu üyeliğini yaptığı tekstil firmasının, MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden olduğu öğrenildi.

Bu arada, Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan aramada nü resimler, altın kaplamalı vazo ve tepsi gibi bazı eşyalar, ruhsatsız 1 tabanca ve dizüstü bilgisayarlara el konuldu.

Öte yandan, aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de olduğu 105'i kadın 187 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 48 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA