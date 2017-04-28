  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.548
    EURO 3.875
  • BIST 94541
    ALTIN 144.4
Buradasınız : » » 8 ilde tarihi eser operasyonu

8 ilde tarihi eser operasyonu

Tokat merkezli operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
8 ilde tarihi eser operasyonu

Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, aralarında rütbeli askerlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 7 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Tokat merkez olmak üzere Şırnak, İstanbul, Amasya, Ankara, Kırıkkale, Bursa ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden aralarında 2 emekli albay ile halen görevde bulunan bir binbaşı, 2 astsubay başçavuşun yanı sıra bir kamu kurumunda memurluk yapan kişinin de olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 474 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile tarihi değeri bulunan heykelcik, vazo, bronz tabak ele geçirildi. Aramada 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile el telsizi, 35 cep telefonu, 31 sim kart ve çok sayıda malzeme de bulundu.

Etiketler: tokat merkezli, 8 il, Tarihi eser operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER