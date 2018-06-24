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4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları 10. gününde

Ağrı'da ailesiyle 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

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4 yaşındaki Leylayı arama çalışmaları 10. gününde

Ağrı'da oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün de devam ediyor. 

Ağrı Valiliği, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in aranmasına seçim nedeniyle bir gün ara verildiği haberlerini yalanladı.

"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam edildiği vurgulandı. 

"Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: leya aydemir, ağrı
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