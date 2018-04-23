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Buradasınız : » » 23 Nisan çocukları Boğaz turunda eğlendi

23 Nisan çocukları Boğaz turunda eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'da buluşan 279 çocuk, Boğaz turuyla bayram coşkusunu yaşadı.

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23 Nisan çocukları Boğaz turunda eğlendi

Deniz Temiz Derneği TURMEPA ve Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Boğaz turu etkinliğinde çocuklar şarkılar söyleyerek eğlendi.

İstanbul'da buluşan 279 çocuk, Türk bayrağıyla gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Millet iradesinin sembol yeri TBMM'nin 98 yıl önce açıldığını hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sevgili çocuklar bugün çocukların günüdür. Hepimizi içerisinde bir çocukluk duygusu vardır. Bugün hepimizin bayramıdır. Bugün eğlenmek hakkınızdır. Herkes karada bir okul bahçesinde bayramı kutluyor. Sizler İstanbul’da bir yüzen gemide bayramı kutluyorsunuz" dedi.

Etkinlikte çocuklara ayran ve simit ikram edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: boğaz turu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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