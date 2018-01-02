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Buradasınız : » » 2017'nin bebek isimleri

2017'nin bebek isimleri

2017 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Aileler yeni doğan bebeklerine en çok Zeynep ve Yusuf ismini verdi.

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Anne ve babaların telaşlarından biridir bebeklerine koyacakları isimi bulmak. En güzel ve doğru isim için uzun araştırmalar yapılır.

2017 yılında anne ve babalar yeni doğan kız çocuklarına en çok Zeynep ismi verildi. Zeynep'ten sonra Elif ve Defne isimleri ilk tercih arasında yer aldı.

2017'nin en popüler erkek ismi ise Yusuf oldu. Son beş yılda olduğu gibi aileler geçtiğimiz sene de erkek bebeklerine en çok Yusuf ismini koydu. Eymen, Ömer ve Emir de ailelerin en çok tercih ettiği erkek isimleri arasında yer aldı.

Ailelerin tercih ettiği 10 isim arasında, 15 Temmuz darbe girişiminde direnişin sembolü olan
şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi de yer aldı. 

Kaynak: TRT Haber

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