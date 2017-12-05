2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesi; İlham veren hikayeleri ile zirvedeki kadınlar

Bugün 5 Aralık... Kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği, Türk demokrasi tarihinin en önemli günlerinden biri. Bir hakkın verilmesi değil, aslında hakkın hakkı olana teslim edilmesinin yıldönümü.

Türkiye batı da dahil olmak üzere onlarca ülkeden önce teslim etti bu hakkı sahiplerine. Çünkü kadının gücü de değeri de bu topraklarda her zaman bilindi.

İş dünyasındaki başarılı kadınlar

Bugün bir başka alanda daha, İş dünyasında da ne kadar güçlü olduklarını biliyor, hem gurur hem de mutluluk duyuyoruz.

Ak Parti Kadın Kolları da bu önemli günde bir zirve düzenliyor.

2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi Türkiye ve dünya kadınlarını bir araya getiriyor.

ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İş’te Kadın Zirvesi’ne Türkiye ve 20’ye yakın ülkeden, farklı meslek gruplarından kadınlar katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma yapacağı zirvenin ortak mesajı, dünyada kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, etkinliğinin günden güne artması olacak.

Türkiye'nin kadın bakanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da zirveye katılacak.

İş’te Kadın Zirvesi kapsamında ayrıca farklı meslek gruplarındaki kadınlardan oluşan davetlilerin arasından seçilen 10 iş kadınına ödül verilecek.

Finans sektörünün lider kadınlarından sentetik DNA üreten bilim kadınlarına, tarım tabanlı teknolojiler geliştiren kadınlardan uzay mekiği tasarlayan kadınlara, ev içi üretimini endüstrileştiren kadınlardan yerel ve uluslararası farkındalık çalışmalarına imza atan kadın sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir alanda söz sahibi olan kadın temsilciler İş’te Kadın Zirvesi kapsamında kendi hikayelerini anlatarak toplumda kadın statüsünün çok yönlü geliştirilmesine yönelik tecrübelerini paylaşacak.

Programda ayrıca engellerine rağmen hayata tutunarak başarı kazanmış farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar da yer alacak. Bunlardan biri de doğuştan sağ eli engelli olan, emekli olduktan sonra sol eliyle hat yazmayı öğrenerek, Kur’an-ı Kerim’i 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Samiye Aksan.

Organizasyonda 135 girişimci kadın, fikirlerini, ürünlerini, sanatlarını sergileyecekleri stantlarını açacak.

İş’te başarı örnekleri ilham veriyor

Esra Özdin

'Kazı Kazan' projesi ile hem köyüne hem ailesine katkı sağlıyor

Aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla uzun süredir kaz yetiştirmeyi düşünen ancak yeteri kadar sermaye bulamayan Esra Özdin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programı kapsamında hayallerini projeye döktü. Hazırladığı proje ile 30 bin lira destek almaya hak kazanan Özdin'in 'Kazı Kazan' projesi 2015 yılında Türkiye'de birinci oldu. Başarı öyküsü ile kısa sürede herkesin takdirini toplayan Özdin, bir yılda yetiştirdiği 350 kaz ile hem aile bütçesine hem de köyünün ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayşe Ören

Türkiye’nin tek uzay mimarı

Bilkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Ayşe tasarladığı, engellilere kolaylık sağlayan hareketli modüler mobilya sayesinde 2010 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tekno-girişim sermaye desteği aldı. Şimdi ise uzun dönem uzay misyonlarında mekân tasarımı üzerine çalışan Türkiye’deki tek uzay mimarı. Uluslararası birçok tasarım yarışmasında ödül alan Ören, artık Deep Space Industries’in (DSI) New Worlds uzay ekibinde. 2015’te Amerika’da NASA’nın bir konferansına davet alan Ören, “Uzun dönem uzay gezilerinde uzay mimarisi” konusunda konuşma yaptı. Bundan sonraki evrede hedefinin bir uzay mekiği tasarlamak olduğunu söylüyor.

Doç Dr. Elif İnce

Türk bilim kadını, ekibi ile birlikte radyasyonsuz MR geliştirdi

Nükleer fizik uzmanı Doç. Dr. Elif İnce’nin de içinde bulunduğu ekip radyasyonsuz görüntüleme cihazı geliştirdi. Mesanenin görüntülenmesi için geliştirilen cihaz Türk Patent ve Marka Kurumu’nun düzenlediği uluslararası yarışmada da altın madalyaya layık görüldü. Çocuklarda, hamilelerde ve bebeklerde çok rahatlıkla kullanılabilen cihaz yüksek çözünürlükte görüntü elde edebiliyor. Doç. Dr. Elif İnce, İş’te Kadın Zirvesi’nde, Türk bilim kadını olarak tecrübelerini ve bilimin ülkeye ekonomik katkısını paylaşacak.

Aynur Özdemir Boldaz

Göçmen gittiği Almanya’da kendi işinin patronu oldu



Tuncelili Aynur Özdemir Boldaz, 13 çocuklu bir ailenin kızı olarak 19 yaşında dil bilmeden Berlin’e gelin gitti. Temizlik işçisi olarak başladığı kariyerinde, girişimcilik dâhil birçok konuda eğitim aldı ve kendi işini kurdu. Şimdi Almanya’da Türk girişimci iş kadını olarak 116, Türkiye’de 87 kişi istihdam eden 3 şirketi var.



Pınar Akalın

Türk bilim tarihine imza atacak bir buluş sentetik DNA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteği ile DNA teknolojileri üzerine ekibiyle birlikte çalışmalar yapan Pınar Akalın, 2009'da Türkiye'nin ilk yüksek çapta sentetik DNA üreten şirketini kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurduğu Sentromer DNA Teknolojileri isimli şirketinde sentetik DNA ürünlerinin yanı sıra genetik test kitleri geliştiren Akalın, gıdalarda bulunan organizmaların genlerini hedef alarak istenmeyen gıda maddelerini ya da hastalıkların kaynağını saptıyor.

