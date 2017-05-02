112'ye gelen gereksiz çağrılar 'pes' dedirtti: Tüpüm kaçırıyor...

96 istasyonu komuta eden İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezi, acil hastalara zamanında yetişebilmek için 7/24 hizmet veriyor. Hayati öneme sahip olan İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezine bir günde gelen 14 bin çağrının ise ancak 700'ü gerçek vakadan oluşuyor.

Kayıt altına alınan çağrılarda, çocukların işletme amaçlı 112'yi sık sık aradığı belirtilirken, acil olmayan rahatsızlıklar için, pin kodunu unuttuğu için, sevgilisinden ayrıldığı için 112'yi arayan yetişkinler de bulunuyor. İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezine çok sayıda teşekkür telefonu da geliyor. Merkez çalışanları yoğunluk sebebiyle bu teşekkürlerin internet üzerinden iletilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Tüpüm kaçırıyor, nasıl yardımcı olabilirsiniz?"

İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarından Ayşe Güzeldal, bir çalışanın bir günde tek başına bin 200 civarında çağrıya cevap verdiğini belirterek, "Günde yaklaşık 14 bin çağrı karşılıyoruz. Tek başımıza yaklaşık bin 200 civarında çağrıya cevap veriyoruz. Bunların çoğunluğu asılsız. Gerçekten ambulansa ihtiyaç duyulmayan çağrıların arasında daha önce verdiğimiz hizmet nedeniyle teşekkür etmek isteyenler de var fakat ambulans bekleyen hastalara hizmet verebilmemiz açısından sadece duyarlılıkları nedeniyle teşekkür edip kapatmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"Bankamatikten para çekmek istiyorum", "Tüpüm kaçırıyor, nasıl yardımcı olabilirsiniz?" gibi ihbarlar da aldıklarını kaydeden Güzeldal, acil hastalara daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini söyledi.

"Kaç dakikada geleceğini merak edip arayan var"

Bir günde tek başına cevap verdiği binin üzerinde çağrıdan sadece 50 ya da 60'ının acil vaka olduğunu vurgulayan İnci Başak isimli çalışan ise "Bunun dışında kalan 950 çağrı asılsız oluyor. Yaşlılar genellikle pin kodunu sormak için arıyor. Elektrik ve su arızaları için arayanlar var. 112'nin ne olduğunu bilmeyip polis ve itfaiye ile karıştıran çok kişi var. Gerçek vaka gibi davranıp asılsız çıkan çok olayla karşılaşıyoruz. Ambulans gerekmediği halde karın ağrısı, baş ağrısı, diş ağrısı için arayanlar da oluyor. Sevgilisinden ayrıldığı için ambulans isteyen bile oluyor. 'Ambulansa ihtiyacımız yok ama acaba kaç dakikada gelecek diye merak ettiğimiz için aradık' diyen de çıkıyor. Hastasına müdahale ettiğimiz, hastaneye naklettiğimiz hasta yakınları da teşekkür için arıyor. Onlara da acil bekleyen hastalar nedeniyle vakit ayıramıyoruz" diye konuştu.

"Burada çok ölü var, çünkü mezarlıktayım"

Merkez çalışanlarından Nazmiye Ünal da, 112'yi arayan hasta yakınlarını açık adres vermeleri konusunda uyardı. Ünal, şunları söyledi: "Ambulans çağıran kişinin bulunduğu adresi iyi bilmesi gerekiyor. Sorduğumuzda 'bir dakika bekleyin' diyen oluyor ama o sırada süre uzuyor. Buzdolaplarının üstünde pidecilerin, dönercilerin adresleri yazar ama insanların birçoğu ev adreslerini bilmiyor. Bazen aynı numara arka arkaya bizi arayabiliyor. Biz bu kişileri emniyete bildiriyoruz. Asılsız çağrılar yüzünden hastalara daha hızlı hizmet veremeyebiliyoruz. Bizim için bir dakikanın bile önemi var."

Ünal, gereksiz çağrıların çocuklar tarafından çok yapıldığını belirterek, "Bir keresinde bir çocuk arayıp, 'burada bir sürü ölü var' dedi. Nereden aradığını sordum, 'ölüler var, çünkü mezarlıktayım' deyip güldü" dedi.

"Çağrıların yüzde 95'i gereksiz"

İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezini İzmir'in kalbi olarak nitelendiren İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise konu hakkında şu bilgileri paylaştı: "Arkadaşlarımız hem 96 istasyonu komuta ediyor, hem de arayanları karşılıyorlar. Gün içinde gelen 14 bin çağrıdan en fazla 700'ü gerçek vaka. Bu da yüzde 95 oranında çağrının gereksiz olduğu yönünde. Tüm vatandaşlara şu çağrıyı yapıyorum; ambulans gelmesine ihtiyaç duyan kişi yakınınız olabilir, kendiniz olabilirsiniz. Telefonunu kontrol etmek isteyen, arkadaş arayan, çocuk olup meraktan arayanlar var. Biz çocuklara bu yönde eğitim de başlattık. Binlerce öğrencimize hem ilk yardım konusunda eğitim verdik, hem de 112'nin ne zaman aranması gerektiğini anlattık."

"Teşekkürü dua ederek gerçekleştirin"

112'yi teşekkür etmek için arayanlara da seslenen Salnur, şöyle devam etti: "Teşekkür etmek için bile telefonu meşgul etmezseniz, daha çok acil hastaya ulaşabiliriz. İnşallah teşekkürü hak eden hizmetler yaparız ve siz teşekkürünüzü bizlere dua ederek gerçekleştirirsiniz. İnternet üzerinden teşekkür edebilirsiniz, dilek ve şikayetlerinizi de yine internet üzerinden iletebilirsiniz."

"Cezai müeyyidesi var"

Asılsız ihbarların cezai müeyyidesi olduğunu vurgulayan Salnur, "Arka arakaya arıyorlarsa ve 112'yi gerçekten bloke edecek bir durum ortaya çıkıyorsa, arkadaşlarımız bunu hukuk büromuza bildiriyorlar ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca 112 şubemizin bu tip çağrılarla ilgili para cezası kesme hakkı da var. Biz şu ana kadar vatandaşlarımıza bunu uygulamak istemedik ancak bunların cezai müeyyidesi de var. Gereksiz aramadan dolayı ihtiyaç duyan bir hastaya ulaşılamıyor ve o hasta bunu hayatı ile ödüyorsa bunun bedeli hepimiz için ağır olur" dedi. İHA