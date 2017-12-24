  • 24 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği

100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği

2018'de "Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı" ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katıldı.

Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan ‘’Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi.

500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacağını söyleyen Tunç, bunlar küçük aile işletmelerine dağıtılacak dedi.

Üreticilerin taleplerini de dinleyen Tunç çoban bulunamaması ile ilgili soruna da dikkat çekti.

‘’200 koyunu olanlara çoban desteği vereceğiz, sıkıntıyı giderebilmek için yılda 6 bin liraya kadar destek sağlayacağız.’’ dedi

Konuşmaların ardından, üreticilere kura çekimi ile damızlık koçlar dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kredi desteği, hayvan desteği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER