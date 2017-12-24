Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katıldı.

Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan ‘’Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi.

500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacağını söyleyen Tunç, bunlar küçük aile işletmelerine dağıtılacak dedi.

Üreticilerin taleplerini de dinleyen Tunç çoban bulunamaması ile ilgili soruna da dikkat çekti.

‘’200 koyunu olanlara çoban desteği vereceğiz, sıkıntıyı giderebilmek için yılda 6 bin liraya kadar destek sağlayacağız.’’ dedi

Konuşmaların ardından, üreticilere kura çekimi ile damızlık koçlar dağıtıldı.

Kaynak: AA