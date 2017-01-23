Wayne Rooney 250. golüyle rekora imza attı

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Wayne Rooney, forma giydiği Manchester United ile İngiltere Milli Takımı'nda kariyeri boyunca kırdığı rekorlarla şimdiden silinmez bir iz bıraktı.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 2004 yılında 18 yaşındayken Manchester United'a transfer olan Rooney gollerine, ilk maçında Fenerbahçe karşısında "hat-trick" yaparak başladı. United kariyerinde geçtiğimiz hafta lig maçında Stoke City karşısında beraberliği getiren deneyimli futbolcu 250 gole ulaşarak rekor kırdı. 1956-1973 yılları arasında attığı 249 golle rekoru elinde tutan "Sir" unvanlı Bobby Charlton'ı geride bırakan 31 yaşındaki Rooney, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Liverpool'un banliyö semtlerinden Croxteth'de 24 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Rooney'nin futbol aşkı öğrencilik yıllarında başladı. Futbol oynamasına izin verilmemesine kızarak okulun laboratuvarının duvarına tekmeyle zarar verdiği için iki gün ceza alan İngiliz futbolcu, 11 yaşında Everton'ın altyapısına girdi.

11 yaş altı takımında 30 maçta attığı 114 golle nasıl bir futbolcu olacağına dair ilk sinyalleri veren Rooney, Everton ile 17 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve haftalık kazancını 75 sterlinden 8 bin sterline çıkardı.

Manchester United'a rekor ücretle transfer oldu

Everton'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Rooney, 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu rakam, 20 yaşından küçük bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis olarak tarihe geçti.

Everton formasıyla iki sezonda tüm kulvarlarda 77 maça çıkan ve 17 kez rakip fileleri havalandıran genç yıldızı 14 yaşından bu yana takip eden Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, genç yıldıza ilk şansı Avrupa kupasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde verdi. AA