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TFF'den şike iddialarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor Kulübünün, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün müsabaka sonucunu etkilediği iddiasıyla ilgili yaptığı başvuruyu Etik Kurulu'na sevk etti.

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TFFden şike iddialarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfaspor Kulübünün, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün müsabaka sonucunu etkilediği iddiasıyla ilgili yaptığı başvurunun TFF Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübünün 7 Temmuz'da yaptığı başvurunun yönetim kurulunda görüşülerek incelenmek üzere Etik Kurulu'na gönderildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etik Kurulunun hazırlayacağı rapor yönetim kurulumuza sunulacak. Yönetim kurulumuzun alacağı karar doğrultusunda disiplin yargılaması yapılması amacıyla ilgili kulüp ve kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir. Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin federasyonumuza göndermiş olduğu ihbar dilekçesi de aynı konu ile ilgili olduğundan Etik Kurulumuza iletilmiştir. Bu aşamada, başvuru Etik Kurulumuzun incelemesinde olup kamuoyunun bilgisine sunulur."

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, tff
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